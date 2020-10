Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas recibe Premio Nobel de la Paz

Ante un público escaso debido a la pandemia de COVID-19, la presidenta del Comité Nobel Noruego, Berit Reiss-Andersen, dio a conocer el premio al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones en la gran sala del Instituto Nobel de Oslo.

“El Comité ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz del 2020 al Programa Mundial de Alimentos por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución para mejorar las condiciones para la paz en áreas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza impulsora para prevenir el uso del hambre como una herramienta para la guerra y el conflicto”, dijo Berit Reiss-Andersenm.

El portavoz del Programa Mundial de Alimentos dijo que recibir el Nobel es “un momento de orgullo”.

“Parte de la belleza de las actividades del PMA se debe a que no solo aportamos alimento para hoy y mañana, sino que también le damos a la gente los conocimientos necesarios para satisfacer sus necesidades en los siguientes días”, declaró a los medios Tomson Phiri en una rueda de prensa ordinaria en Ginebra, justo después de haber descubierto, en directo, que su organización había sido galardonada.

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize.

This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand. https://t.co/1CYXPcnvlF

— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020