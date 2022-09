Príncipe Guillermo emite su primer comunicado oficial 

Tras la proclamación de Carlos III como el nuevo rey de Reino Unido en St. James, su hijo y nuevo príncipe de Gales, Guillermo publicó un comunicado oficial en honor a su abuela, la reina Isabel II, quien falleció el pasado jueves.

A través de redes sociales, se presentó el documento que tiene un todo muy personal, donde el príncipe de Gales habla acerca del fallecimiento de la reina Isabel II y lo que significa para él.

“El jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, con los reinos y la Commonwealth fue absolutos. Mucho se hablará en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico”, se indica en la carta.

“Yo, sin embargo, he perdido una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de la sabiduría y tranquilidad de la Reina. Mi esposa ha tenido veinte años de guía y apoyo. Mis tres hijos han pasado vacaciones con ella y han creado recuerdos que durarán toda su vida”, agregó el príncipe Guillermo.

Asimismo, agradeció a la reina Isabel II por “dar un ejemplo de servicio y dignidad en la vida pública que fue de otra época, pero siempre relevante para todos nosotros”.

“Mi abuela dijo que el dolor era el precio que pagamos por el amor. Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentimos por nuestra extraordinaria Reina. Honraré su memoria apoyando a mi padre, el Rey, en todo lo que pueda”, concluyó el príncipe de Gales.

