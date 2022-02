Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, da positivo a Covid-19

Este lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que dio positivo a Covid-19 pero que no presenta síntomas graves.

“Esta mañana, di positivo por covid-19. Me siento bien, y continuaré trabajando de forma remota esta semana mientras sigo las pautas de salud pública”, escribió el primer ministro en su cuenta de Twitter.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.