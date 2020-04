Presidencia de Estados Unidos: Obama apoyará a Joe Biden anunció hoy por la mañana el expresidente de la nación norteamerican, antecesor de Donald Trump.

El esposo de la activista Michelle Obama aseguró su respaldo hacia el candidato demócrata rumbo a la Casa Blanca.

Por medio de un video que publicó en Twitter, Barack Obama confirmó sentirse orgulloso de apoyar a su amigo para que tome la presidencia de Estados Unidos.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020