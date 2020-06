Por medio de redes sociales se difundió un video donde tras las protestas que se han originado por agresiones de policías de Estados Unidos, se ve claramente como un senecto quien empujan le provocan una lesión grave en la cabeza al tirarlo y golpearse con el suelo.

Los policías de Búfalo, en Estados Unidos realizaban un recorrido por las calles con el fin de cesar las protestas que se han generado por el asesinato del afroamericano George Floyd.

El video también fue difundido por los medios de comunicación estadounidenses donde condenaron lo ocurrido al anciano que sin ser parte de la protesta y que caminaba en la calle, uno de los agentes lo empujara lo dejara tirado y que no lo auxiliaran.

En el video se puede apreciar cuando uno de los elementos se fija como si quisiera brindarle ayuda para levantarlo, sin embargo, se aparta al percatarse como el hombre de 75 años se había golpeado y comenzara a sangrar de la cabeza.

Sin embargo, personas que se encontraban en el lugar, denunciaron y grabaron los hechos, así como pidieron apoyo a las líneas de emergencia para que paramédicos auxiliaran al anciano quien no se movía.

Los policías estadounidenses declararon por medio de un informe que el hombre se había tropezado sin que ellos pudieran auxiliarlo de inmediato, sin embargo, al presentarse los videos, tuvieron que cambiar su declaración.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, solicitó que los elementos de la policía que participaron en este atropello contra un adulto mayor fueran suspendidos y condenó esta agresión al señalar que era totalmente digno de vergüenza el abuso de poder.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020