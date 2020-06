Un policía de Atlanta asesinó de un disparo a un hombre afroamericano, tras haberlo sometido a una revisión por originar una riña.

El occiso identificado como Rayshard Brooks de 27 años quien falleció en el estacionamiento de un restaurante en Atlanta, tras ser detenido al provocar una riña y haberse resistido a la detención lo que provocó que peleara con los agentes.

Rayshard Brooks lost his life after a struggle with two Atlanta Police officers. He was shot in the back as he was running away. He was a 27-year-old unarmed black man. #blacklivesmatter #justiceforrayshardbrooks pic.twitter.com/nZrZLSCCqT

El Buró de Investigación de Georgia (GBI) en un comunicado indicaron que el jefe de la policía informó que Brooks recibió un disparo tras tratar de arrebatarle un “taser” a un oficial y amenazarlo tras trataba de huir para no ser detenido.

El director de la Oficina de Investigación de Georgina, Vic Reynolds indicó que el momento de la detención y de la riña entre el afroamericano y los agentes de Atlanta fue captado por una cámara de seguridad, así como registraron que transeúntes grabaron el momento.

Indicó que la policía había recibido la llamada de un sujeto que dormía dentro de un auto en un restaurante de comida rápida en Atlanta, y la unidad bloqueaba la entrada de clientes.

Cabe mencionar que indicaron que los oficiales que participaron en la detención del sujeto no fueron identificados, sin embargo, son analizadas las grabaciones para poder dar con su registro.

Rayshard Brooks tras recibir el disparo, fue trasladado a un hospital donde más tarde falleció.

Por su parte, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien es afroamericana indicó que la jefa de la policía Erika Shields había presentado su renuncia tras diversas quejas de racismo por parte de activistas locales.

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV

— Matt Johnson (@MattWSB) June 13, 2020