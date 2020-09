Playstation revela los precios de sus nuevas consolas

La semana pasada, Microsoft anunció 2 consolas, la Xbox Series X costará 499 euros y la Xbox Series S con 299 euros. Hoy, Playstation concluyó su evento de presentación dondee se mencionaron algunos beneficios, juegos por estrenarse, así como las dos consolas. Entre ambas hay una diferencia de 100 dólares, esto debido a que la más accesible no tendrá lector de discos.

Entre los nuevos títulos está “Spiderman: Miles Morales”, la firma Insomniac Games cuenta la historia de Tinkerer. Su propósito es conseguir una fuente de energía llamada Nefron. Para conseguirla lidera a un ejército de alta tecnología llamado contra Roxxon.

Warner sorprende con un título sobre Harry Potter, cuya historia transcurre en el año 1800. En “Hogwarts Legacy”, el jugador podrá crear a su personaje que se mezclará no encarnara a un personaje de ésta mitología, sino que tendrá la oportunidad de crear a su personaje.

Además están Resident Evil VII “Village”, “Oddrowld, Soulstorm”, “Five Night’s Freddy: Security Breach”, “Deathloop” y “God Of War: Ragnarok”. Además del remake de “Demon Soul’s” hay ediciones únicas de la consola como “Devil May Cry 5” donde se puede usar a Virgil. Y la modalidad Alpha de Black Ops Cold War.

La versión módica, sin un lector óptico tendrá un precio de lanzamiento de 399 dólares. Mientras que la versión con más equipo costará 499 dólares. Estados Unidos, México, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur serán los primeros, ya que la venta iniciará el 12 de noviembre. Mientras que el resto del mundo iniciará su venta el 19 de noviembre.

De lo que no hubo mucha información fue el servicio “Playstation Plus Colection”. Lo que se sabe, es el equivalente a Xbox Game Pass, donde los jugadores tendrán a su disposición títulos como God of War. Encima figuran Uncharted 4, Detroit: Become Human y Final Fantasy XV.

