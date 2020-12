Piden piedad para Brandon Bernard, afroamericano condenado a muerte

Celebridad y funcionaros piden piedad para Brandon Bernard y cancelar su pena de muerte

El Gobierno de Estados Unidos tiene previsto aplicar una inyección mortal a Brandon Bernard, un afroamericano de 40 años, quien fue condenado a muerte por ser presuntamente cómplice de un asesinato cuando él tenía 18 años.

La ejecución está planeada para hoy en marco del día de los Derechos Humanos, así lo dieron a conocer el pasado 16 de octubre las autoridades en un comunicado titulado “Ejecuciones programadas para dos presos federales condenados por asesinatos atroces”.

En este comunicado se menciona que Bernard fue condenado en el año 2000 por el asesinato de dos líderes religiosos juveniles. La ejecución del afroamericano está programada para la noche de hoy, tratándose así de la primera de una serie de ejecuciones ordenadas por Donald Trump semanas antes de abandonar la Casa Blanca.

Tras esto, el caso ha tomado relevancia, pues cinco de los nueve miembros vivos del jurado que lo condenaron hace 20 años, así como un ex fiscal que en su momento apoyó la pena de muerte, piden piedad y se le perdone la vida a Brandon.

En cuanto al caso, sucedió en 1999 en una reserva militar, cuando presuntamente Brandon Bernard junto con sus cómplices incendiaron el auto de las víctimas, Todd y Stacie Bagley con ellos dentro y además les dispararon con un arma de fuego.

Por lo que, un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas declaró a Bernard culpable, entre otros delitos, de dos cargos de asesinato dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos, y recomendó por unanimidad la pena de muerte.

If executed tomorrow, Brandon will die having never been able to touch his children. All his visits with them have been behind glass, though this has not deterred him from being the best father he can be from prison. pic.twitter.com/aMPBr1As1w