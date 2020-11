Pide Trump volver a contar votos en Wisconsin tras perder

Bill Stepien indicó que pedirán que Donald Trump ha pedido que se vuelvan a contar los votos en Wisconsin ante posibles irregularidades.

Bajo el argumento de que le quieren robar la elección, el candidato republicano Donald Trump ha solicitado que se vuelvan a contar los votos en el estado de Wisconsin, donde su contrincante, Joe Biden ha conseguido una diferencia de casi 27 mil votos.

Ambos candidatos desde anoche comenzaron una acalorada disputa por la presidencia, declarándose ambos aventajados con los primeros números, sin embargo, este miércoles siguen siendo los estados decisivos Pensilvania, Michigan y Georgia donde están puestas las miradas.

En Michigan, el demócrata adelanta a su rival por 0,2 puntos, pero la tendencia podría ampliar esa brecha; en Georgia, la ventaja con su rival republicano es de menos de dos puntos. Nevada, en tanto, ha anunciado que reanudará el cómputo hasta mañana.

Ante las acusaciones de Trump sobre el supuesto robo de la elección por parte de Biden, éste escribió en su Twitter que se asegurarán “de que se cuente cada voto, estamos organizando el esfuerzo para proteger el proceso electoral más grande jamás realizado (…) Trump no puede decidir el resultado de la elección”, escribió.

To make sure every vote is counted, we’re setting up the largest election protection effort ever assembled. Because Donald Trump doesn’t get to decide the outcome of this election — the American people do.

Chip in to power the new Biden Fight Fund: https://t.co/1hCoKB0QfP

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020