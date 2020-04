Perros detectarían coronavirus en los humanos

Perros detectarían el coronavirus en los humanos según la investigación de expertos en la enfermedad que se ha llevado acabo en Londres.

Los caninos podrían hallar a portadores del COVID-19, sobretodo aquellos que son asintomáticos, el obstáculo mayor para aquellos que manejan y controlan la enfermedad.

Según científicos británicos, estos animales revolucionarían la búsqueda del COVID-19, ya que con su olfato podrían encontrar ese sutil olor que deja el virus cuando está dentro del cuerpo de la persona.

De manera colectiva, la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) financía un proyecto de capacitación de perros para que detecten a pacientes que están “saludables” pero que no se han percatado que portan el coronavirus.

Si esta inciativa es exitosa, los detectives animales trabajarían en Reino Unido de lleno al tema, desde abril hasta el verano.

“Son etapas muy tempranas”, dijo James Logan, director del Departamento de Control de Enfermedades de LSHTM. “Sabemos que las enfermedades tienen olores, incluidas las enfermedades respiratorias como la gripe, y que esos olores son, de hecho, bastante distintos.

“Existe una muy buena probabilidad de que COVID-19 tenga un olor específico, y si es así estoy realmente seguro de que los perros podrán aprenderse el olor y detectarlo”.

Los perros tienen un sentido del olfato tan desarrollado que incluso han ayudado a detectar pacientes con Parkinson y varios tipos de cáncer.

Perros detectarían coronavirus y harían más fácil el salir de la cuarentena

La London School entrena a varias razas de caninos, entre ellos Labradores y Cocker Spaniels, los más comunes, para que “diagnostiquen” la malaria en pacientes.

Su tasa de éxito es mayor a los estándares requeridos de la Organización Mundial de la Salud.

Si este proyecto es un “triunfo”, se haría un despliegue de perros para que revisen a personal de hospitales, asilos y, una vez reanudados los viajes, olfateen a los transportistas en aeropuertos y estaciones del tren.

Los perros, capaces de “escanear” a miles de personas por día, podrían ser una herramienta clave para que la vida diaria vuelva a la normalidad de forma rápida y segura.

