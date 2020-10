Paul Milgrom y Robert Wilson: ganadores del Premio Nobel de Economía 2020

Tras mucho debate entre quién se llevaría el Premio Nobel de Economía en 2020, entre Claudia Goldin, Paul Milgrom y Robert Wilson, los estadounidenses fueron finalmente los ganadores del premio por su trabajo en la búsqueda de mejorar las subastas a través de las nuevas tecnologías de redes de telecomunicación.

"Nobody was able to reach me … He and his wife just walked over and rang the doorbell.”

In this conversation recorded just 20 minutes after Paul Milgrom learned of his prize, he describes how it was his friend and fellow laureate Robert Wilson who actually delivered the news. pic.twitter.com/lUklp5a9WF

