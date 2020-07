Pacientes reportan debilidad tras curarse de coronavirus. En Europa se han reportado casos de personas que una vez curadas, se mantienen algunas síntomas.

Médicos aseguran que son efectos que permanecen tras ser portados del Covid-19.

“Cada vez hay más pruebas de que una minoría de personas, pero una minoría significativa, tiene impactos a largo plazo”.

Por lo que algunas naciones del viejo continente, han abierto centros de rehabilitación para quienes ya han superado al nuevo padecimiento.

Pacientes recuperados de coronavirus reportan síntomas

Los reportes señalan el incremento de personas que mantienen problemas de salud pese a ya no ser portadores del SARS-CoV-2.

“Lo que más me sorprende es que incluso los pacientes que no han pasado ningún tiempo en la UCI están extremadamente débiles: no hay evidencia de un problema cardiológico o pulmonar, pero ni siquiera pueden subir las escaleras”.

Hay casos donde la persona infectada solo estuvo tres días en un hospital por el coronavirus, partiendo a su casa por no contar con síntomas graves.

“La mayoría muestra una debilidad muscular grave. Una enfermera de 52 años tuvo que volver a trabajar después de haberse recuperado del covid, pero no pudo hacerlo físicamente”, aseguro RT.

Otros síntomas que se destacan son cansancio, dolores musculares, hormigueo en algunas partes del cuerpo, así como falta de concentración.

“Básicamente, es como si tuviera 80 años. Tengo que trabajar un poco y luego parar, seguir un poco más y parar otra vez”, ha indicado uno de los pacientes que pide mantener su nombre en el anonimato.

