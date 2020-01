Oro y petróleo se disparan tras ataques de Irán

De esta forma, el presidente de los Estados, señaló tras los ataques a bases estadounidenses en Irak que “¡todo está bien!”.

“¡Tenemos al ejército más poderoso y bien equipado de cualquier parte del mundo”, apuntó en su cuenta de Twitter el mandatario estadounidense horas después de los ataques a las bases de Al Asad y Erbil.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020