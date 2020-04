OMS pide a Trump no politizar el coronavirus.-El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, llamó al presidente de los Estados Unidos a no politizar el tema de coronavirus ni a condicionar la relación entre la organización y el gobierno de China.

Este mensaje se da después que el presidente Trump acusará en días pasados que las OMS se encuentran muy a favor de China, esto tras los inicios de la pandemia de coronavirus, donde la organización prohibió los viajes al país asiático tras estaba el epicentro de vuelo.

Adhanom Guebreyesus, indicó que es importante que Washington y Pekín se unan en fuerzas para combatir este peligroso enemigo que ha dejado centenas de muertes a causa del coronavirus.

Por su parte, Donald Trump indicó que no está bien que la OMS en una de sus medidas en enero pasado prohibiera la llegada de los vuelos procedentes de China, sin embargo, la organización negó que no hubiera emitido alguna medida de sanidad particular para los viajeros.

Te puede interesar:

Señaló que la OMS se equivoca, dado que recibe apoyo por Estados Unidos pero se encuentra centrada a la pandemia que hubo en China sin analizar que otros países también necesitan apoyo, por lo cual llamó a que analizarán más de cerca el recurso que le brinda EU.

OMS pide a Trump no politizar el coronavirus en EU

Por su parte, el director de la OMS indicó que no se debería perder el tiempo en echar culpas para ver quien tuvo primero el virus, sino llamó a unirse para acabar con la pandemia que ataca a un gran número de personas en el mundo.

Cabe hacer mención que la pandemia por el coronavirus ha afectado a 1.5 millones de personas en 192 países, y ha causado la muerte de 86 mil muertos en el mundo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.