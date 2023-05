OMS declara fin de la pandemia por Covid-19

A través de una publicación en Twitter, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional por Covid-19.

Enfatizó que dicha medida no significa que el Covid-19 haya dejado ser una amenaza sanitaria mundial, pues sigue cobrando la vida de muchas personas.

Manifestó que el “virus llegó para quedarse” y que todavía hay riesgo de nuevas variantes que puedan disparar los casos y muertes por esta enfermedad.

En ese sentido, pidió a los países no bajar la guardia ni desmantelar los sistemas de prevención que se han construido.

Señaló que la noticia significa que los países pasarán del modo de emergencia a gestionar el Covid-19 junto con otras enfermedades infecciosas.

Apuntó que la decisión no se tomó de un día para otro, sino que fue considerada y planeada desde hace un tiempo, con base en análisis de los datos.

Finalmente, dijo que no se hubiera llegado a este punto sin los trabajadores de la salud y sin los investigadores y desarrolladores de vacunas.

“Esta experiencia debe cambiarnos a todos para mejor. Debe hacernos más decididos a cumplir la visión que tenían las naciones cuando fundaron la OMS en 1948: el más alto nivel posible de salud para todas las personas”, concluyó.

Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia el Covid-19 ha cobrado la vida de 6.869.692 personas y se han registrado más de 687.576.650 casos a nivel mundial.

🚨 BREAKING 🚨



"Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/esKKKOb1TZ