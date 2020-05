La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la ola de la pandemia por Covid-19 no se terminará pronto como algunos especialistas han indicado.

De acuerdo con el doctor Mike Ryan, director ejecutivo indicó que actualmente no existen condiciones para llamar a una segunda ola por coronavirus, por lo cual el mundo aún se encuentra en la primera y no habrá una segunda hasta que no se haya logrado exterminar hasta el último caso positivo en la fase de esta enfermedad que va hacia la alza.

Indicó que es muy apresurado que se requieran de implementar actividades donde se reactive la economía dado que no hay pruebas suficientes que indiquen que la expansión de la pandemia se pueda controlar actualmente.

Señaló que aún existe un desafío por parte de autoridades especializadas en materia de salud y que continúan investigando el virus SARS-CoV-2 porque no hay muestras de un alumbramiento temprano de vacunas o algún tratamiento que permita su erradicación.

Ryan destacó que ahora el desafío es poder detener los brotes y para ello se necesita tener demostrado que ya no existe mayor riesgo de infección pese a las esperanzas que algunos indican que podrá erradicarse en poco tiempo la primera oleada.

Advirtió que el mundo podría tener picos dentro de la curva de epidemiológica en futuros próximos donde los brotes podrían ser peores que en esta oleada.

Por su parte, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, indicó que van 71 mil 105 casos acumulados, 14 mil 020 casos activos, es decir, el 20 por ciento, 29 mil 509 se encuentran como casos sospechosos y 7 mil 633 defunciones.

Indicó que la tasa de incidencia es de 55.6 por ciento por los 100 mil habitantes respectos a los casos acumulados, donde resaltó que son 4 estados que han alcanzado su rango máximo como es: Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco y Veracruz.

