Ofrecen 80 millones de dólares por la cabeza de Donald Trump, recompensa que se escatimó durante el funeral del general Qassem Soleimani.

Cabe recordar que el militar iraní falleció durante los ataques de las fuerzas estadounidenses la semana pasada en Bagdad.

¿La forma de conseguirlos? Que cada ciudadano que viva en Irán de un dólar, para así juntar la cantidad ya mencionada.

“Irán tiene una población de 80 millones de habitantes. Con base en la población del país, queremos obtener 80 millones de dólares.

“Lo que será recompensa para aquellos que se acerquen a la cabeza del presidente Trump”, dijo el organizador.

La declaración fue tomada tras la traducción de un video del funeral difundido en redes sociales y retomadas por medios como el británico Daily Mail.

At Solemani’s funeral procession in Mashad one of the organisers called on all Iranian to donate $1 each in order to gather an $80million bounty on President Trumps head. pic.twitter.com/Qb7AAfAiww

Estados Unidos ordenó el ataque, el viernes, al convoy donde viajaba Soleimani, líder de la Fuerza Quds, un grupo de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El operativo se realizó en los alrededores del aeropuerto de Bagdad, en Irak.

Trump argumenta que Soleimani ha matado a miles de miembros de personal militar estadounidense y que planeaba ataques “inminentes”.

A raíz de esto, el ayatola Ali Jamenei reaccionó con “sed de venganza” y prometió irse en contra de Estados Unidos.

En el funeral multitudinario se escuchó este domingo una y otra vez el clamor: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Abolfazi Abutorabi, diputado de Irán, aseguró que el país está en total condición para lanzar un ataque en contra del territorio norteamericano.

“Podemos atacar la mismísima Casa Blanca, podemos responderles en suelo estadounidense.

“Tenemos el poder y responderemos en el momento apropiado”, dijo en una sesión en el Parlamento, citado por la agencia noticiosa Labour.

“Esta es una declaración de guerra; si dudas, pierdes”, añadió Abutorabi.

“¿Cuando alguien te declara la guerra quieres responder a las balas con flores? Te dispararán a la cabeza”, remató.

El presidente Trump tuiteó: “Si Irán ataca a cualquier persona o blanco estadounidense, Estados Unidos responderá rápida y totalmente, quizá en una forma desproporcionada”.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020