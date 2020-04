Ocho huracanes en 2020 impactarán al Atlántico, además de 16 tormentas que tendrán nombre propio, según informó la Universidad Estatal de Colorado.

En sus predicciones, anticiparon que de estos, cuatro serán grandes tormentas, de categoría 3 a 5, las cuales tendrán vientos sostenidos de 178 kilómetros por hora.

Estas proyecciones se podrían materializar en el lapso comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

La posibilidad de que un huracán con fuerte impacto impacte a lo largo de la costa de Estados Unidos es del 69 por ciento, en comparación con un promedio de 52 por ciento del último siglo, según los catedráticos.

Además, existe una probabilidad del 95 por ciento, de que un huracán toque tierra este año en el país norteamericano.

“La última temporada con cuatro o más huracanes importantes fue el año récord de 2017 que causó daños y vio los huracanes Harvey, Irma y María”, dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller. “Todos causaron daños significativos en Estados Unidos y en el Caribe”.

Durante 2017, fueron seis los huracanes que se formaron en la cuenca del Atlántico.

El promedio anual es de 12 tormentas con nombre, además de seis huracanes, por lo que este 2020 podría superarse.

Desgraciadamente, las predicciones no informan sobre el sitio donde impactarán dichos fenómenos y es baja la posibilidad de que toque tierra en algún sitio.

“Se recuerda a los residentes de la costa que solo se necesita que un huracán toque tierra para que sea una temporada activa para ellos”, escribieron los investigadores Philip Klotzbach, Michael M. Bell y Jhordanne Jones en el informe.

Abril es cuando los expertos pueden obtener por primera vez una buena indicación de cómo serán las condiciones durante la temporada de huracanes.

“Descubrimos que existe demasiada incertidumbre con respecto al estado futuro de ambos (El Niño) y el Atlántico antes de ese momento”, dice Klotzbach.

The latest #ElNino model prediction plume has the majority of models predicting ENSO-neutral conditions for peak Atlantic #hurricane season (August-October). Very few models call for #ElNino. El Nino typically reduces Atlantic hurricane activity via increased wind shear. pic.twitter.com/DMORw4ZXqq

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) March 19, 2020