Nueva York registra 731 fallecimientos en un día por Covid-19

Nueva York registra 731 fallecimientos.-Nueva York registró su mayor cifra de muertos por coronavirus con 731 fallecimientos en un solo día, lo que la ciudad ha reportado que tiene 5 mil 489 decesos a causa del Covid-19.

El gobernador Andrew Cuomo, señaló que tras dos días de haber logrado una disminución en los nuevos casos, se agravaron las muertes por coronavirus.

De acuerdo con el diario The New York Times, señaló que gracias a que la población está haciendo caso de guardarse en casa y no salir a las calles, los casos por hospitalización han logrado bajar en un gran porcentaje.

Señaló que después de cinco semanas que Nueva York se mantuvo en crisis, podría haber un despeje en las funerarias que se encuentran saturadas, así como los cementerios no se dan abasto.

Esperan que las autoridades sanitarias logran avanzar en una cura para el coronavirus y con ello evitar se propaguen más los casos por Covid-19.

Exhortó a cada uno de los neoyorkinos a permanecer dentro de sus viviendas, porque en caso de salir a la calle, el próximo caso podría darse entre familia que pudo ser contagiada por un padre, madre o hermanos.

Invitó a que si tienen síntomas se realicen las pruebas correspondientes al coronavirus debido a que la mayoría de las personas que fallecieron a causa del Covid-19 no presentaron padecimientos antes de contraer el virus.

