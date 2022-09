NASA cancela de nuevo el lanzamiento de la misión Artemis I 

Este sábado, el lanzamiento de la misión Artemis I fue pospuesto por segunda ocasión, debido a un nuevo contratiempo.

En este caso, fue por una fuga en los aparatos para cargar de combustible al cohete, según ha anunciado la NASA.

Cabe indicar que, el lanzamiento ya había sido suspendido el lunes pasado por un fallo detectado en un motor.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u