Mujer pierde pierna tras quedar atorada en una banda eléctrica en aeropuerto

Una auténtica tragedia sacudió al aeropuerto Don Mueang de Bangkok, en Tailandia, donde una mujer de 57 años sufrió la amputación de su pierna luego de quedar atorada en la banda transportadora; un hecho que conmocionó a los usuarios y que provocó la comparecencia del director de la estación aérea.

“En nombre del Aeropuerto Internacional Don Mueang, me gustaría expresar mi más sentido pésame por el accidente. Me gustaría insistir en que nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo”, expresó el director Karun Thanakuljeerapat en conferencia de prensa, según reportó The Guardian.

Mujer pierde pierna tras quedar atorada en una banda de escalera eléctrica en aeropuerto

El pasado jueves 29 de junio, la mujer se disponía a abordar su vuelo rumbo a la provincia de Nakhon Si Thammarat; sin embargo, su pierna se quedó atascada en el final de la banda transportadora de la Terminal 2 y fue consumida sin poder detenerla, por lo que cuando llegaron los equipos de urgencias médicas, ya no pudieron rescatar la extremidad y tuvieron que amputar.

Horas más tarde del accidente, el propio aeropuerto de Bangkok realizó una declaración pública respecto a lo sucedido y aseguraron que ya se investigan las causas que derivaron en este fatídico incidente, en el cual una mujer perdió la pierda antes de poder abordar su vuelo.

“El director del aeropuerto acudió a la zona para inspeccionar e instruir a los funcionarios pertinentes para que investiguen y averigüen la causa de lo ocurrido en el aeropuerto de Don Mueang. El uso de esta escalera mecánica se ha desactivado temporalmente y se apresuró a liderar un equipo de ingenieros para investigar la causa en detalle y comprobar la seguridad de nuevo”, expresaron en sus canales oficiales.

“El Aeropuerto Don Mueang lamenta profundamente el incidente y es totalmente responsable de todos los costos de tratamiento y compensación”.

