Mujer es expulsada de su vuelo por toserle a pasajeros

Una pasajera de la aerolínea Easyjet fue expulsada del vuelo de Belfast a Edimburgo; esto después de que se negara a usar cubrebocas.

En un video que se ha vuelto viral, se muestra a una mujer gritando “todos mueren”, cuando la expulsan del vuelo con destino a Edimburgo por toser sobre otros pasajeros.

La mujer fue escoltada fuera del avión, que todavía estaba en tierra en Belfast; y se le ve sin cubrebocas mientras grita “Todos mueren, ¿lo sabías? Si es de corona o no, todos mueren”.

Posteriormente tose sobre la cabeza de los pasajeros que están sentados mientras ella baja del avión.

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA

— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) October 18, 2020