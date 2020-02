Muere por coronavirus el exembajador de Irán en el Vaticano

Muere por coronavirus exembajador de Irán.- De acuerdo con información de medios locales, Hadi Khosroshahi falleció este jueves 27 de febrero por coronavirus en Qon, Irán.

El exembajador de Irán en el Vaticano ha muerto a los 81 años, luego de una larga vida consagrada.

Fue en 1981 cuando el clérigo y científico fue seleccionado como la primera persona que representaría como embajador a la República Islámica dentro del Vaticano.

Apenas este mismo día se daba a conocer a nivel mundial que la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia en Irán también había dado positivo por COVID-19.

India cancels all flights of Iran Air and Mahan Air from Iran from today. Coronavirus outbreak in #Iran leads to death of senior diplomat Hadi Khosroshahi. Even Vice President of Women Affairs Mosoumeh Ebtekar has been diagnosed with #Coronavirus pic.twitter.com/WrqkarSUiP

— Kartikeya Sharma (@kartikeya_1975) February 27, 2020