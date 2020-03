Ministra española tiene coronavirus.-Irene Montero contrae el COVID-19 y su pareja también se encuentra infectado por la enfermedad asiática.

Irene Montero está encargada del Ministerio de Igualdad en España, según informó el gobierno ibérico hoy por la mañana.

Ahora, todos los miembros del Ejecutivo se hará pruebas médicas para descartar que algún otro funcionario esté infectado con el COVID-19.

Por otra parte, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y secretario general del partido Podemos, también contrajo el coronavirus pero ya se reportó que ambos están en cuarentena y se encuentra en buen estado de salud.

“Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, escribió Montero en Twitter.

Montero exhortó a la población que esté al tanto de las indicaciones que den los expertos de salud para cuidar a los más vulnerables y dio gracias a aquellos que se están encargando de la sanidad pública española.

Hoy por la tarde darán los resultados oficiales del gabinete en España, para descartar la presencia del coronavirus en otro funcionario.

Por otra parte, un consejo de ministros se reunirán de manera extraordinaria para aprobar un plan de medidas en materia de economía y buscar el apoyo a sectores golpeados por la pandemia del coronavirus, como el turismo, las Pymes, entre otros rubros.

“Asistirán los miembros del Ejecutivo cuya presencia sea necesaria para la aprobación del Plan de Choque” frente al coronavirus, aclaró el comunicado oficial.

Pedro Sánchez, presidente de España, argumentó que en las reuniones “se realizarán de manera telemática”. Por otra parte “las preguntas de los periodistas serán telemáticas”, dijo acerca de los cuestionamientos por el coronavirus.

España elevó el total de muertes a 55, mientras que la cifra de contagiados llegó a 2 mil 277, según el último reporte del Ministerio de Sanidad. Es uno de los países más afectados de Europa, por detrás de Italia.

