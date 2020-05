México en problemas a causa del coronavirus denuncia Trump. El Presidente de Estados Unidos mediante su cuenta de Twitter habla sobre su vecino del sur.

“Lamentablemente, México está experimentando grandes problemas de CoronaVirus”, enfatiza el político estadounidense.

Aludiendo que el estado de California, entiende, al no querer que gente proveniente de la frontera sur de Estados Unidos ingrese a su territorio.

“¡Un clásico! Tienen mucha suerte de que yo sea su presidente”, enfatizó Donald Trump.

La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente, fue parte de su mensaje en sus redes sociales personales.

Cabe destacar que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncio los seis estados de la república que tienen brotes importantes de Covid en la actualidad.

Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California. Siendo este último, entidad fronteriza con el estado de California, Estados Unidos.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020