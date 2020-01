Manifestantes obligan a bailar a automovilistas para cruzar vía (VIDEOS)

Manifestantes obligan a bailar a automovilistas para cruzar vía. El juego, que se hizo viral durante las protestas, será castigado.

Desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Chile, un juego que proponen los manifestantes en las calles a los automovilistas se ha popularizado tanto que ha despertado simpatía y críticas a la vez.

Se trata de ‘El que baila, pasa’, un reto que apunta a que el conductor que desea atravesar el corte de una vía por las protestas, se baje de su auto y baile, para luego seguir su camino.

En internet, se han viralizado cientos de videos que muestran cómo muchos de ellos aceptan el intercambio y, mal o bien, ensayan algún paso, mientras quienes bloquean la calle celebran y abren paso al automovilista.

Otros, sin embargo, reaccionan oponiéndose y en muchos casos se han dado situaciones de violencia.

Desde este jueves, con la entrada en vigencia de la Ley Antisaqueos (N° 21.208), esta práctica será castigada con la pena de presidio menor en su grado mínimo, desde 61 a 540 días de cárcel.

Esto se debe a que la normativa modifica el Código Penal, y pasa a “tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios”.

Mira @KarlaEnAccion el nivel de violencia de “el que baila pasa”. Así no se puede, esto va en contra del patriotismo! No me cabe duda q son alienígenas comunistas come guaguas pagados por Maduro. Atroh! #EstoPasaEnChile #ElQueBailaPasa #ChileViolateHumanRights pic.twitter.com/UqP1xAo1x4

— MissMa 🧐 en modo K-POP (@MoniDeLana) November 12, 2019