Llama Burguer King a comprar en McDonald’s

La cadena Burguer King británica hizo un llamado a sus clientes para mejor consumir los productos de McDonald’s u otro restaurante de comida rápida, esto en hecho histórico por la importancia de ambas marcas y su eterna rivalidad.

Lo que viene a poner fin a una rivalidad comercial de muchos años tiene nombre y se le adjudica a la pandemia por Covid-19, pero aún más a la crisis económica que afecta, incluso, a las cadenas de comida rápida más famosas del mundo.

Para sorpresa de muchos, este día en un comunicado oficial, la cadena Burguer King en Reino Unido hizo un llamado a sus clientes y seguidores para que ordenen en McDonald’s. Fue en este 2020 que las compañías pondrían fin a sus diferencias comerciales.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020