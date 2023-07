Limita Elon Musk la lectura de tuits por usuario al día

La red social, Twitter, ha limitado temporalmente los tuits que cada usuario puede leer al día, así lo anunció el dueño de la compañía, Elon Musk.

Este sábado, luego de que se quejaran miles de usuarios en la plataforma, comentaron que durante varias horas presentaba fallas Twitter, esto al intentar carga cualquier tipo de contenido en la página de inicio, así como en los mensajes directos.

Elon Musk, indicó “Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6 mil publicaciones por día, las cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día, y las nuevas cuentas 300 publicaciones al día”.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day