Legislador republicano presenta iniciativa para designar cárteles como grupos terroristas

El legislador republicano presentó el miércoles una iniciativa para designar a 9 cárteles mexicanos como grupos terroristas y permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses los combatan en nuestro país.

La Ley Narcos (Ending the Notorious, Aggressive, and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates) por sus siglas en inglés, plantea que se implementen todos los mecanismos del poder nacional, como las actividades financieras, militares, diplomáticas, de seguridad e inteligencia para atacar a los extranjeros involucrados en los cárteles.

Acusó que aunque el gobierno de México diga que los cárteles no controlan parte del país, se están ganando miles de dólares enviando fentanilo a Estados Unidos.

En su mensaje, Graham se dirigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y le dijo que su país ha caído en manos de terroristas y que lo que está haciendo no funciona, por lo que Estados Unidos se ve obligado a intervenir.

La propuesta busca designar a los cárteles del Golfo, de Sinaloa, Tijuana, de los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana y los Zetas, como organizaciones terroristas extranjeras como ISIS y Al Qaeda.

Los senadores republicanos Graham y Mike Lee, John Kennedy, Steve Daines, Marsha Blackburn y Josh Hawley, están detrás de esta iniciativa que también busca perseguir a las organizaciones que envían los químicos para cocinar las drogas.

La designación de esta propuesta estaría a cargo del Secretario de Estado, Antony Blinken.

