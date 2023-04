Lanzan con éxito la misión Juice que explorará las lunas heladas de Júpiter

Luego de que fuera pospuesta por inclemencias climáticas, este viernes la Agencia Espacial Europea lanzó con éxito la misión Jupiter Icy Moons Explorer, o Juice, que tiene como objetivo explorar las lunas heladas del planeta más grande de nuestro sistema solar.

La nave se separó del cohete Ariane 5 y salió del puerto espacial de Kourou, en la Guyana Francesa, a las 8:14 de esta mañana.

En los próximos 17 días la nave desplegará sus paneles solares y se espera que llegue al planeta gigante en julio de 2031.

Se trata de uno de los proyectos más sofisticados y ambiciosos de la agencia espacial europea, pues en ésta se explorarán las tres lunas de Júpiter: Europa, Gemenides y Calisto.

Asimismo, se analizará la cantidad de agua existente en los océanos helados de dicho planeta.

Se prevé que la misión finalice en 2035 cuando la sonda se impacte contra Gemenides, el satélite natural más grande de nuestro sistema solar.

ESA's #Juice lifted off on an #Ariane5 rocket from @EuropeSpacePort in French Guiana at 13:14 BST/14:14 CEST on 14 April. This launch marks the beginning of an ambitious voyage to uncover the secrets of the ocean worlds around the giant planet #Jupiter👉 https://t.co/4Zn9BCUsuP pic.twitter.com/XzrKMAQtvU