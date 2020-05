Lanzamiento SpaceX y NASA exitoso tras enviar sin contratiempo alguno a su primer tripulación, en nueve años, a la Estación Espacial Internacional.

Impulsada por el cohete Falcon-9, la nave Crew Dragon despegó a la hora programada, un poco antes de las 2:25 de la tarde, para salir de la órbitra de la Tierra, aproximadamente a las 2:35 de la tarde.

Dejando suelo estadounidense, y siendo el primer lanzamiento financiado por una empresa privada, liderada por Elon Musk, la cápsula que lleva a los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken ya está en trayectoria espacial.

Cabe recordar que iba ser el miércoles cuando se iba a realizar este viaje fuera de la Tierra, pero las condiciones del clima no permitieron que se realizara de la manera en que se pensaba.

Tras haber realizado su último lanzamiento en 2011, ahora la Crew Dragon se dirigirá hacia la ISS, que orbita a una altitud de 400 kilómetros sobre la Tierra.

Crew Dragon se acoplará luego a la ISS, y Behnken y Hurley se sumarán al astronauta Chris Cassidy y a los cosmonautas Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, a bordo de la estación espacial.

La duración de la estadía de Behnken y Hurley a bordo de la ISS no ha sido determinada aún, pero Crew Dragon puede permanecer 114 días (16 semanas) en el espacio.

Luego de desprenderse de la ISS, Crew Dragon iniciará su regreso hasta aterrizar en el Atlántico frente a las costas de Florida.

Su descenso se realizará gracias a cuatro paracaídas.

LIVE NOW: We are launching astronauts to the @Space_Station from @NASAKennedy for the first time in nine years. Liftoff is at 3:22pm ET. #LaunchAmericahttps://t.co/UPmFv01Adf https://t.co/UPmFv01Adf

— NASA (@NASA) May 30, 2020