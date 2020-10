La importancia del Día internacional de salir del clóset

El llamado Coming Out Day, traducido al español como “Día de salir del clóset”, es una conmemoración a nivel internacional cuya importancia recae en la toma conciencia sobre la importancia de aceptar las preferencias sexuales de cualquier persona.

El día de esta celebración fue elegido por el doctor Robert Eichberg debido a que el 11 de octubre, pero de 1988, se llevó a cabo la Segunda Marcha por los Derechos de Gays y Lesbianas en Washington, Estados Unidos, a la que acudieron más de 50 mil personas que buscaban igualdad de derechos.

El objetivo de la celebración es impulsar el orgullo entre la comunidad LGBT para demostrar su presencia en todas las condiciones sociales, todas las edades y todas las etnias; generando una sociedad más abierta y tolerante sobre lo que es no compartir los mismos gustos.

¿Qué significa “salir del clóset”?

“Salir del clóset” se refiere al proceso que atraviesan las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, queer y en duda para aceptar su orientación sexual o su identidad de género y compartir dicha identidad abiertamente con otras personas.

Salir del clóset requiere mucha valentía y es algo extremadamente personal que es diferente para cada uno. En este proceso, tus emociones pueden ir desde el miedo y la ansiedad hasta la euforia y el alivio.

Tú —y solo tú— eres quien manda en lo que respecta a declararte abiertamente. Tú decides cómo, dónde, cuándo y con quién hablar con franqueza sobre tu orientación sexual (y tu identidad de género).

Quizá te sientas más seguro si comienzas a hablarlo con otras personas que también se identifiquen como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o en duda. Puedes hacerlo en línea; en centros comunitarios; en clubs o grupos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o en duda; o con algunos amigos íntimos.

¿Cómo hago para declararme ante mis padres y mis amigos?

No hay una única forma correcta de declararte abiertamente ante tu familia y amigos. Eres el único que sabe lo que es correcto para ti y con quién te sientes más seguro para contarle.

Estas son algunas sugerencias que pueden facilitar la conversación:

Cuando te sientas decidido a salir del clóset, dedícale un tiempo a practicar cómo lo vas a hacer y qué vas a decir.

Identifica a las personas en tu vida que piensas que se tomarán mejor la noticia y habla con ellas primero. Puedes darte una idea de qué tan cómodo se siente alguien con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o en duda por cómo reaccionan cuando el tema surge en una conversación.

Investiga un poco para obtener información sobre qué es ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero o en duda por si la persona a la que le cuentas te hace preguntas o no conoce del tema.

Una vez que decidas ante quién vas a declararte abiertamente, qué le vas a decir y cómo vas a hacerlo, prepárate para esperar a que tu interlocutor lo digiera y acepte la nueva información. Dale el tiempo que necesite.

No des por hecho que todos van a reaccionar con prejuicios, háblales con una mente abierta. Puede que algunas personas te sorprendan con su franqueza y aceptación, y que muchos ya conozcan a otras personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y en duda.

Es importante recalcar que no todas las personas salen del clóset de la misma forma, y no todos lo hacen ante todas las personas en su vida o en el mismo momento. No existe una única forma correcta de salir del clóset, eres libre de hacer cuando estés listo o lista.

