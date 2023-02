Joe Biden realiza visita sorpresa a Kiev

Sorpresiva visita realizó este lunes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev.

El mandatario estadounidense reiteró su apoyo a Ucrania y prometió una nueva entrega de armamento.

Detalló que en próximos días llegará a Ucrania munición de artillería, radares de vigilancia aérea y sistemas antitanque para hacer frente al conflicto con Rusia.

Asimismo, anunció la entrega de 500 millones de dólares de ayuda adicional.

Esta es la primera vez que Joe Biden visita Ucrania, desde que inició la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, celebró la visita de su homólogo estadounidense y dijo que hay consenso entre ambas naciones en estrategias para resultar victoriosos en el conflicto.

Posteriormente, ambos presidentes colocaron una ofrenda floral en el monumento a los héroes caídos de la guerra en Ucrania.

One year later, Kyiv stands. Ukraine stands. Democracy stands. America — and the world — stands with Ukraine.



Рік потому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Америка – і світ – стоїть з Україною. pic.twitter.com/6i02u3aFgd