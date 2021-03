El presidente de Estados Unidos, Joe Biden informó que México se niega a recibir a las familias migrantes deportadas por su país.

Las familias son deportadas por cruzar de forma irregular la frontera entre ambos países, esto es de acuerdo con una norma implementada por el expresidente Donald Trump.

Joe Biden declaró esto durante su primera conferencia ante los medios como el presidente de Estados Unidos, lo cual se había aplazado ante la agenda del mandatario.

El tema de la migración fue uno de los primeros tocados por los periodistas en la Casa Blanca, esto debido al aumento considerable de extranjeros que han cruzado México llegando a Estados Unidos.

Hay una crisis migratoria

Por lo que, el tema de la migración fue de los primeros que comenzaron a cuestionar los periodistas que asistieron a la Casa Blanca, esto por la actual contingencia que se vive tras el aumento considerable de extranjeros que han cruzado México llegando a Estados Unidos.

“¿Qué hay sobre las familias (de migrantes)? ¿Por qué algunas no están regresando? Porque México se está negando a recibirlas de regreso, dicen que no las aceptarán de regreso, no a todas. Estamos en negociaciones con el presidente de México, y creemos que eso va cambiar, destacó el mandatario estadounidense.

Por su parte, el mandatario agregó que “estamos devolviendo a la mayoría de las personas que llegan, estamos trabajando con México, a ver si están dispuesto a recibir a más de esas familias”.

Además, señaló que muchos menores no acompañados se encuentran cruzando la frontera, por lo que, trabajan para buscar a sus familiares y que se reencuentren.

