Joe Biden espera los resultados de su prueba de coronavirus

Joe Biden se hace prueba de coronavirus y espera resultados, esto después de que el presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, dieran positivo a COVID-19. El candidato a la presidencia, Joe Biden, les deseó una “pronta recuperación”

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se sometió a una prueba de coronavirus y espera por los resultado.

Más temprano, Biden le deseó a su rival, el presidente Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, una “pronta recuperación” pues fueron diagnosticados como positivos a la prueba del COVID-19.

“Vamos a seguir rezando por la salud y la seguridad del presidente y de su familia”, agregó el exvicepresidente en Twitter, en un mensaje en nombre suyo y de su esposa, Jill.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020