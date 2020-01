Irán no tendrá armas nucleares, asegura Trump. A través de sus redes sociales, el Presidente de Estados Unidos refrendó su postura ante el país persa.

Dijo que “nunca tendrá el arma nuclear”, refiriéndose a Irán.

Solo pasó un día que se Teherán anunciara su decisión de continuar con su programa nuclear y dejar a un lado las restricciones de enriquecer uranio.

El acuerdo incluía a naciones miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tal es el casi de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania.

Cabe destacar, que Estados Unidos se retiró del pacto en el 2018.

Dicho acuerdo, establecía que el país islámico aceptaba reducir su programa y actividad nuclear, a cambio de levantar algunas sanciones.

Tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani, Estados Unidos e Irán, se han enfrascado en una guerra de declaraciones y amenazas.

Irán ha declarado abiertamente su intención de tener venganza por la muerte de uno de sus militares más destacados del país.

Han agregado simbolismos como el izamiento de una bandera en una mezquita con el significado de combate.

Los norteamericanos han desplazado a más de 3 mil efectivos de sus fuerzas armadas a la regio de medio oriente, sumándose a los elementos que se ya se encontraban en la zona.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020