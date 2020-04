Intoxicados en Estados Unidos más de 100 tras palabras de Trump quien afirmó que los ciudadanos deberían ser inyectados con desinfectante contra el coronavirus.

La recomendación del presidente de la nación más poderosa del Mundo, según el mismo mandamás, fue sarcasmo, pero esto caló hondo en las millones de personas que viven en aquél país.

Según medios locales, más de 100 estadounidenses han ingresados al hospital tras ingerir detergente o lejía por las indicaciones que dio Donald Trump.

Esto llegó inmediatamente después de que médicos, la empresa Lysol y la Agencia Estadounidense del Medicamento desmintieron las palabras del máximo rector de Estados Unidos.

Reminder: Lysol disinfectant and hygiene products should only be used as directed and in line with usage guidelines pic.twitter.com/yPVhvINxbU

— Lysol (@Lysol) April 24, 2020