Inicia instalación de muro flotante en el Río Bravo

Este fin de semana inició la instalación de un muro flotante en el Río Bravo, esto para detener el paso de los migrantes, anunció el gobernador de Texas, Greg Abbott.

El anuncio estuvo acompañado de imágenes de la colocación de varias boyas naranjas que, según Abbott, evitarían que los migrantes crucen el río Grande en la frontera con México.

Los trabajos de instalación los lleva a cabo el Departamento de Seguridad Pública de Texas, detalló en Twitter.

La barrera consistiría en boyas de aproximadamente un metro de ancho y se espera que tenga una extensión de 300 metros, como lo informó previamente el Abbott en la presentación del proyecto.

Se trata del último intento de los líderes republicanos de llamar la atención sobre la gran cantidad de inmigrantes que buscan asilo en los Estados Unidos.

New marine barrier installation on the Rio Grande begins today.



Texas DPS is overseeing the project in Eagle Pass.



More to come. pic.twitter.com/nHrTqUG7Fi