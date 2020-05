Incendio en planta nuclear de Holanda es controlado para evitar una catástrofe en dicho complejo industrial que no llegó a mayores consecuencias.

Autoridades locales realizaron la primera evaluación del siniestro en la planta que está inactiva desde 1997 en los Países Bajos.

Fueron estos mismos quienes aseguraron que el hecho no pasó a un grado más avanzado.

El fuego arrancó en el techo de uno de los edificios de la instalación nuclear de Dodewaard, el cuál arrancó operaciones para el año 1969 y dejó de producirse en 1997.

La comunidad se mantuvó en temor por la radiación peligrosa que pudiera haber liberado el incendio, afortunadamente un grupo de expertos determinaron que el fuego no tuvo afectaciones en el medio ambiente ni impactó a los habitantes del lugar.

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE

— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020