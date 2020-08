Incendio en Emiratos Árabes Unidos 2020 se registró en un hospital y un mercado de alimentos los cuales fueron evacuados tras lo poderoso del siniestro.

Dicho incidente se llevó acabo en la zona industrial de Ajmán este miércoles.

Empleados de tiendas cercanas también tuvieron que huir pues las llamadas invadieron el área; bomberos arribaron rápidamente para sofocar el fuego, además de que se hicieron grandes columnas de humo al cielo.

No se conoce hasta el momento la causa que provocó el siniestro, si hay heridos o la magnitud de los daños por dicho evento.

A shopping centre in the United Arab Emirates went up in flames. pic.twitter.com/mG8qpN22Xh

Según informan medios locales, el fuego inició en el souq iraní de Ajmán, mercado al aire libre que alberga a decenas de comercianes y es atracción popular para visitantes en los Emirates.

Sin embargo, el sitio ha estado cerrado por las medidas de seguridad del coronavirus.

Rajab Elsawi, propietario de una carnicería frente al souq, dijo al diario The National que alertó a los servicios de emergencia después de ver que se levantaba una gruesa capa de humo negro y quitó las barreras para permitir el ingreso de los bomberos.

This fire is in Ajman .. ffs what’s going on with the world!! pic.twitter.com/Wbaet4wtqe

— 𝕁𝔸𝕐. (@itsdumbjay) August 5, 2020