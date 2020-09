Incendio en Beirut a 5 semanas de la explosión que mató a 200 personas

La ciudad libanesa de Beirut registró este jueves un enorme incendio en una zona cercana al lugar donde hace poco más de un mes se produjo una explosión masiva que devastó el puerto y una zona residencial de la capital libanesa, la cual que dejó un saldo de casi 200 personas muertas.

El Ejército Libanés declaró que un depósito de aceite para motor y neumáticos en el puerto de Beirut se incendió este jueves. El fuego, que ha producido una espesa columna de humo negro, era visible desde varios puntos de la ciudad y sembró el pánico entre los habitantes de Beirut, quienes aún se encuentran traumatizados tras la devastadora explosión que sacudió el puerto hace cinco semanas.

Las autoridades de Líbano aseguraron que no existe riesgo de otra explosión. Según medios locales, las empresas con oficinas cerca del puerto les han pedido a sus trabajadores que desalojen la zona del incendio. George Kettaneh, secretario general de la Cruz Roja libanesa, aseguró que no hay heridos. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado.

Los trabajadores del puerto se podían ver corriendo en pánico, con la gente gritando “¡Huyan! ¡Huyan todos!”. Al lugar acudieron bomberos en carros y helicópteros para sofocar las llamas. Este incendio se produjo cinco semanas después de que las instalaciones del puerto de Beirut y sus alrededores resultaran devastados por la explosión de un depósito con 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Te puede interesar: Aumenta a 220 la cifra de muertos por explosión en Beirut, Líbano México dará 100 mil dólares a Líbano por la explosión en Beirut

La detonación que sacudió la capital libanesa y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Dicha explosión dejó un saldo de cerca de 200 muertos y más de 5.000 heridos, y se registró que el movimiento se sintió incluso a 240 kilómetros de su epicentro, en la isla de Chipre.

