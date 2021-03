Iglesia católica en Francia pide donaciones para víctimas de pederastia

Este viernes se dio a conocer que la iglesia católica en Francia pide donaciones para las víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes.

Por lo que, anunciaron la creación de un fondo “específico” para “ayudar financieramente” a las víctimas de pederastia, esto con apoyo de aportaciones voluntarias.

Tras esto, en un comunicado indicaron que es la primera vez que los obispos “toman la palabra juntos” respecto a los abusos sexuales por parte de los sacerdotes.

Buscan apoyo financiero

Ya que, en los últimos años la iglesia católica se ha visto envuelta en varios procesos mediáticos que implicaron a curas acusados de pederastica.

Como la iglesia francesa no puede “usar los donativos de los fieles para fines que ellos no hayan especificado”, explica que sus fondos habituales no podrán emplearse para indemnizar a las víctimas de abusos.

Por ello, “vamos a constituir un fondo de dotación específico que financiará el conjunto de las medidas y verificará su correcto uso”, añaden los obispos.

Ese fondo recaudará donaciones específicas para este uso, “con el fin de que todos los bautizados manifiesten su fraternidad y solidaridad a las víctimas en la Iglesia católica”.

