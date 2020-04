Hombre positivo con Covid-19 muerde a su enfermera en China

Hombre positivo con Covid-19.-Un hombre contagiado con coronavirus atacó a su enfermera mordiéndola en múltiples ocasiones antes de ser detenido por fuerzas de seguridad esto al violar las recomendaciones de cuarentena en China.

De acuerdo con el periódico Global Times, resaltó que no se ha podido determinar la motivación que ocasiono que Okonkwonwoye Chika Patrick, nigeriano de 47 años, atacará a la enfermera en China.

The pictures. That kind of Nigerian has been damaging ur reputation. And some Chinese has been damaging China reputation. But I won’t use that one to judge ur country. Why U always blame my country as whole when U know nothing. Seeing this nurse made me sad but will U? pic.twitter.com/TPShsV7ijR

— Yellow Man China (@yellownotwhite) April 1, 2020