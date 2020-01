Hombre le da cinco balazos, ella lo perdona con un beso en pleno juicio, momento insólito que se llevó acabo en un juzgado de Brasil.

Hombre le da cinco balazos

Micheli Shlosser y Rafael Posselt sellaron su tóxica relación con una muestra de cariño que rebasó, incluso, el bienestar de la fémina.

De acuerdo con los datos revelados en el medio Alegrete Tudo, el martes 28 de enero se llevó a cabo un juicio contra él.

¿La razón? por haberle dado 5 disparos a la joven luego de una discusión en la calle, dos de los balazos le impactaron en la cabeza.

Tras 4 horas de escuchar los argumentos del acusado, ella pidió permiso para abrazarlo y besarlo.

“Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, dijo la mujer a los jurados, citada por Gazeta do Sul.

Ella lo perdona con un beso

“Discutimos, lo provoqué mucho ese día y por eso disparó. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación.

“Dije mucho sin pensar en ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas. Pero él nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que ataca”.

El juez y el jurado decidieron condenarlo a solo 7 años de prisión, 5 de ellos por intento de homicidio y 2 por posesión ilegal de arma.

La baja condena se debió a que la misma agredida, que sobrevivió de milagro, intercedió por él.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, dijo la joven luego del juicio.

