En Turquía un hombre fue acusado de haber intentado matar a su jefe con saliva infectada de Covid-19 en su bebida; lo anterior sucedió luego de ser denunciado de quedarse con una cantidad de dinero que su jefe le encargó llevar a la oficina.

El caso se reveló en el medio local Hurriyet, el cual dio a conocer que Ramazan Cimen, quien era empleado desde hace tres años de un propietario de una corredora de automóviles que lo estafó con 30 mil dólares, había comprado saliva contaminada con Covid-19 por 70 dólares para ponerla en la bebida de su jefe.

Hombre es acusado de tratar de matar a su jefe con saliva contaminada con covid// Fotografía publicada por Hurriyet

Destaca que afortunadamente, Ibrahim Unverdi, el propietario de la corredora de autos, no alcanzó a ingerir la bebida que contenía la saliva infectada, de acuerdo con una entrevista que dicho medio de comunicación le realizó.

No obstante, el empresario denunció ante las autoridades que, tras ventilarse el caso, comenzó a recibir amenazas de muerte. Dichas amenazar especificaban que esta vez podría morir de un balazo en la cabeza, lo cual dijo preferir al señalar que sería el único en fallecer porque en su familia hay enfermos crónicos que de contraer Covid-19 también podrían perder la vida.

“Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en la cárcel en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario (…) Vivimos cara a cara con la muerte. No está claro de dónde vendrá este hombre y qué nos hará. No queremos vivir con este miedo a la muerte”, dijo su esposa.

