Hillary y Bill Clinton votan esta mañana en Nueva York

Hillary y Bill Clinton votaron esta mañana en Nueva York por el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Acompañada de su marido, el expresidente Bill Clinton, la excandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, llegó al colegio electoral que le corresponde, ahí emitió su voto

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst

— Bill Clinton (@BillClinton) November 3, 2020