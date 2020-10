Hallan posible explicación a las montañas nevadas de Plutón.

Ya se habían vislumbrado formaciones rocosas en varios planetas del Sistema Solar, pero únicamente en la Tierra se había documentado nieve. A diferencia de aquí, en Plutón la temperatura crece en los puntos más alto. Así que científicos del CNRS explicó en un artículo de la revista Nature Communications que no es nieve, sino metano congelado.

A esa altura, la temperatura es lo suficientemente alta como para condensar el metano en bloques de hielo. Lo que de paso sirve para explicar los gruesos glaciares observados en crestas escarpadas de Plutón. Tales manchas blancas habían sido documentadas en 2015, pero únicamente 5 años después surgió una posible respuesta.

Plutón, se encuentra a más de 5 mil 800 millones de kilómetros del Sol. Es un mundo helado en el que las temperaturas llegan hasta -232 grados Celsius. Teniendo en cuenta estas gélidas condiciones, no es de extrañar que Plutón esté principalmente cubierto de hielo y nieve.

A pesar de ser un planeta enano, tiene glaciares, avalanchas, un océano líquido debajo de su corteza helada, una atmósfera compleja y altas montañas. La superficie congelada de Plutón varía mucho, presentando regiones dominadas por diferentes tipos de hielos, desde metano congelado hasta nitrógeno congelado, incluso hielo de agua.

No obstante, a mayor altura, más temperatura, por eso sorprendió que una región llamada Cthulhu tuviera un icónico glaciar en forma de corazón. De 4 KM de altura, estas montañas están hechas de agua helada, tan dura como roca. Pero con la definición del satélite New Horizons, fue comprobado que la escarcha blanca no es nieve, sino metano.

La circulación atmosférica en Plutón puede concentrar gas metano a unos pocos kilómetros sobre las llanuras del planeta enano. Esto, a su vez, puede provocar que se condense en forma de escarcha en las cimas de las montañas. Tal actividad también podría ayudar a explicar cómo se formaron otros reservorios de metano en Plutón, concluyen los autores. Podría dar justificación también la formación de los depósitos de metano de Tritón, la luna de Neptuno.

