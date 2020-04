Hallan cadáveres de ancianos apilados en casa hogar de EU, tenían Covid-19

Hallan cadáveres de ancianos apilados en casa hogar.-Este jueves la policía de Nueva Jersey recibió un llamado de una casa de asistencia para ancianos donde indicaron que tenían 17 cadáveres apilados y que estaban contaminando, esto al fallecer porque se complicó su situación por contraer coronavirus.

De acuerdo con el The New York Times, tras descubrir una persona el cadáver de una persona de la tercera edad en el cobertizo, informaron de inmediato a la policía quien al revisar el lugar encontró 17 cuerpos apilados en lo que se había convertido en una pequeña morgue.

Se trata de la casa de asistencia Andover Sub-Acute and Rehabilitation Unit, la cual era una de las mayores residencias para personas de la tercera edad que se encontraban radicando en Nueva Jersey.

Sin embargo, el lugar cuenta con una morgue en caso de fallecer algún anciano, pero con capacidad de cuatro cuerpos, la policía encontró 17.

El asilo de ancianos Andover Sub-Acute and Rehabilitation Unit había reportado que en las últimas semanas 68 personas se habían contagiado de coronavirus, más no había dado indicio de la muerte masiva.

Según el periódico neoyorkino el sitio para ancianos había desalojado algunos incluso personal, sin embargo, la situación claramente se salió de control.

Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, a través de su cuenta oficial en Twitter indicó que tenían como ciudadanos el corazón destrozado y estaban en shock de que hayan decidido apilar los cuerpos en vez de dar parte a las autoridades.

I am heartbroken by the tragic news that several individuals have lost their lives in a coronavirus outbreak at the Andover Subacute and Rehabilitation Center I and II.

I am outraged that the bodies of the dead were allowed to pile up in a makeshift morgue at the facility.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 16, 2020