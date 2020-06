Guardia Nacional baila La Macarena para tranquilizar el ambiente enmedio de las protestas que se han dado en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd.

Ante los manifestantes y antes de dispersarlos de manera pacífica, tal como fue la protesta, los elementos de seguridad decidieron realizar el popular baile de la canción del grupo españo Los del Río.

Incluso, algunas personas que protestan por el racismo en el país norteamericano, se sumaron a la iniciativa de los agentes de seguridad.

La Guardia Nacional de Atlanta convocó posteriormente al toque de queda tras bailar La Macarena y quitó a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter.

Hasta hoy, ha habido 500 detenidos por dichas protestas, pero este tipo de situaciones ha levantado el debate sobre las corporaciones policíacas en territorio norteamericano.

Cuatro concejales estadounidenses han propuesto que se desmantele el Departamento de Policía en Mineápolis, corporación culpable de la muerte de George Floyd.

“Vamos a desmantelar el Departamento de Policía de Mineápolis. Y cuando hayamos terminado, no lo vamos a volver a pegar, vamos a repensar drásticamente cómo abordamos la seguridad pública”, dijo el concejal Jeremiah Ellison.

Incredible moment in Downtown #Atlanta as the @GeorgiaGuard dances the Macarena with protestors during a peaceful protest. @cbs46 pic.twitter.com/KLdgZXZZjY

— Adam Murphy (@MurphyCBS46) June 6, 2020