Generan electricidad con la brisa al caminar.

Un equipo de especialistas liderado por Ya Yang del Instituto de Nanoenergía y Nanosistemas de Beijing. Publicó en la revista Cell Reports Physical Science un nanogenerador hecho de tiras de plástico. Dicho invento funciona como una turbina eólica, cuando recibe un flujo de aire, los plásticos se cargan eléctricamente.

“Con este método se puede recoger toda la brisa que generamos durante nuestra vida cotidiana”, dice el autor principal Ya Yang. Desde la Academia China de Ciencias. “En una ocasión colocamos nuestro nanogenerador en el brazo de una persona. El flujo de aire producido por su brazo al oscilar fue suficiente para generar energía”.

Una brisa tan suave como de 1,6 m/s fue suficiente para alimentar el nanogenerador triboeléctrico diseñado por Yang y sus colegas. Funciona entre 4 y 8 m/s con una eficiencia de conversión que alcanza el 3,23%. Un valor que supera el rendimiento previamente reportado en este tipo de aprovechamiento de energía eólica. Actualmente, el dispositivo del equipo de investigación puede alimentar 100 luces LED y sensores de temperatura.

“Nuestra intención no es reemplazar la tecnología de generación de energía eólica existente. Nuestro objetivo es resolver los problemas que los aerogeneradores tradicionales no pueden resolver”, dice Yang. “A diferencia de las turbinas eólicas que utilizan bobinas e imanes, donde los costos son fijos, nosotros podemos elegir materiales de bajo costo para nuestro dispositivo. Este también puede ser aplicado con seguridad en reservas naturales o ciudades porque no tiene estructuras giratorias”.

Yang afirma que tiene dos visiones para los próximos pasos del proyecto: una pequeña y una grande. En el pasado, Yang y sus colegas han diseñado un nanogenerador tan pequeño como una moneda, pero él quiere hacerlo aún más pequeño y compacto, con mayor eficiencia. En el futuro, Yang y sus colegas quisieran combinar el dispositivo con pequeños aparatos electrónicos como teléfonos, para proporcionar energía eléctrica sostenible.

Pero Yang también busca hacer el dispositivo más grande y más poderoso. “Espero ampliar el dispositivo para producir 1.000 vatios, de modo que sea competitivo con los aerogeneradores tradicionales”, dice. “Podemos colocar estos dispositivos donde las turbinas de viento tradicionales no pueden llegar. Podríamos ponerlos en las montañas o en la cima de los edificios para obtener energía sostenible”.

